Menino de 9 anos se recupera após ser atingido por bala perdida em São Paulo

Matheus Hohne, de 9 anos, foi atingido por uma bala perdida nos primeiros minutos de 2025 em São Paulo. Ele estava com o pai quando o incidente ocorreu. A criança ficou uma semana na UTI e os médicos decidiram não remover a bala para evitar complicações. Matheus agora se recupera em casa, com os movimentos do corpo voltando aos poucos. A polícia ainda trabalha para identificar a origem do disparo.