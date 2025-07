Menino troca festa de aniversário por café da manhã com coletores de lixo

O menino Davi completou 3 anos e optou por realizar uma comemoração diferente: um café da manhã com os coletores de lixo. A mãe organizou a festa na calçada. Quando o caminhão chegou, os coletores pararam para interagir com Davi, que foi convidado a entrar no veículo e tirar fotos. A família apoia o carinho do menino pelos profissionais da coleta. Os coletores expressaram gratidão pela homenagem recebida durante a festividade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!