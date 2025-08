Moradores da zona sul de São Paulo enfrentam onda de assaltos

Uma série de assaltos vem preocupando os moradores de dois bairros na zona sul de São Paulo. Criminosos agem tanto de dia quanto à noite, utilizando motocicletas. Em um dos casos, uma mulher foi abordada ao fechar o portão de sua casa por assaltantes que conseguiram entrar no imóvel, levando cartões de crédito, alianças e o celular. As táticas dos criminosos têm variado, com quadrilhas se dividindo em várias motos. Apesar da Secretaria de Segurança Pública informar uma redução nos roubos, a cidade ainda registrou mais de 51 mil casos no primeiro semestre, ou seja, um assalto a cada cinco minutos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!