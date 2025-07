Motorista atropela criança, não presta socorro e tenta fugir do flagrante em Goiás

Em Goiás, uma criança de 9 anos foi atropelada por uma motorista embriagada de 58 anos que não prestou socorro. Ela acelerou o carro em direção a três crianças brincando na rua e fugiu do local. O menino sofreu fraturas e está internado. Em outro incidente, em uma oficina mecânica, um menino de 12 anos foi atingido por um carro descontrolado; o motorista, de 36 anos, estava bêbado e com drogas no veículo.



