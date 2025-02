Motorista de aplicativo é ameaçado por traficantes armados ao tentar desviar de barricadas no RJ

Um motorista de aplicativo e uma passageira foram abordados por traficantes armados com fuzis ao tentarem desviar de barricadas na região da Cidade Alta, no Rio de Janeiro. Imagens mostram o motorista pedindo desculpas aos criminosos após ser perseguido. O bairro Cidade Alta está localizado no Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro. A região é dominada pelo Terceiro Comando Puro, e os motoristas de aplicativo devem seguir normas impostas pelo tráfico para entrar no local.