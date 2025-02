Motorista de aplicativo é assassinado com dezenas de tiros na Grande BH (MG)

João Vitor dos Santos, de 23 anos, foi assassinado com dezenas de tiros na Grande BH (MG). Peritos da polícia encontraram 40 cápsulas de calibres .40 e 380 no local do crime. Testemunhas relataram que outro carro parou ao lado do veículo do motorista de aplicativo, e um ocupante disparou várias vezes. João tentou correr, mas foi atingido e morreu. O autor dos disparos fugiu em direção a Betim (MG). Segundo a polícia, João teria ido ao bairro para cobrar uma dívida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!