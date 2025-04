Mulher é presa suspeita de se passar por avó de criança doente para ficar com doações

Uma mulher foi presa em Goiânia (GO) por se passar pela avó de uma menina com atrofia muscular espinhal, recebendo doações fraudulentas. A polícia também investiga a mãe da criança, suspeita de conivência, pois recebia parte do dinheiro. A mulher, que coletava as doações nos sinaleiros, foi detida em flagrante sob acusação de estelionato, sem direito à fiança.



