Mulheres enfrentam onda de agressões físicas e verbais durante treinos em parques e praças

Mulheres relatam agressões físicas e verbais enquanto se exercitam em parques e praças no Brasil. Uma pesquisa aponta que 75% das brasileiras já sofreram algum tipo de assédio. Os dados também indicam que esses espaços públicos estão entre os locais onde o problema mais ocorre. Medidas de segurança vêm sendo discutidas para enfrentar a situação, mas há a necessidade de ações institucionais que garantam liberdade e proteção para mulheres que praticam esportes. Saiba mais.



