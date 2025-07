Mulheres motoristas de aplicativo enfrentam violência e assédio em São Paulo

Mulheres motoristas de aplicativo em São Paulo relatam experiências de violência e assédio enquanto trabalham. Luana e Cláudia compartilham suas rotinas e medidas preventivas. Luana, por exemplo, descreveu uma situação em que um passageiro invadiu seu espaço pessoal, ao que ela respondeu pedindo para ele descer do carro. Outro caso recente envolveu uma motorista que foi violentada por um passageiro com perfil falso. Algumas adotam estratégias como evitar passageiros novos ou utilizar câmeras internas para garantir sua segurança.



