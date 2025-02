Mulheres são atropeladas por motorista que havia acabado de receber alta hospitalar em Goiânia

Duas mulheres foram atropeladas por uma picape em um ponto de ônibus em Goiânia. Uma câmera registrou o momento do acidente. As vítimas sofreram ferimentos e foram levadas a uma unidade de saúde. O motorista da caminhonete usava uma pulseirinha do hospital e havia recebido alta minutos antes do incidente. Ele foi preso em flagrante e medicamentos foram encontrados no veículo.