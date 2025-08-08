O Segredo da Receita: Aprenda a preparar um delicioso nhoque à la cachaça

O chef Guga Rocha foi até um restaurante italiano na capital paulista para aprender a preparar um delicioso nhoque à la cachaça. A chef Beatriz Limoni ajudou na preparação do prato, que traz ingredientes que valorizam a gastronomia brasileira. No lugar da batata, tradicionalmente usada na massa, entra a ricota. E o toque especial fica por conta da cachaça, que vai no molho. Veja como preparar essa delícia!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!