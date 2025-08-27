O Segredo da Receita: Aprenda a preparar um delicioso petisco japonês à base de porco à milanesa

Guga Rocha visitou o izakaya do chef Toshi Akuta, um autêntico boteco japonês localizado em São Paulo, que serve bebidas como saquê e uma variedade de pratos para compartilhar. Durante a visita, o chef ensinou como preparar o katsudon, um petisco crocante com bolo de arroz e uma milanesa de porco selada com ovos. A receita leva ainda algas, legumes, pão francês e shoyu. Confira o passo a passo dessa deliciosa receita!



