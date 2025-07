O Segredo da Receita: Guga Rocha descobre reduto que oferece pratos fiéis ao cardápio escandinavo

O chef Guga Rocha visitou um restaurante em São Paulo especializado em culinária escandinava. O destaque do cardápio é o bigotto, uma versão nórdica do risoto, feita com cevadinha. Ele aprendeu a preparar esse prato típico e conversou com a chef Denise Guerschman. Com dez anos de experiência na Noruega, Denise explicou a técnica de cura do salmão, que usa uma mistura de açúcar e sal para conservar o pescado. O restaurante também oferece uma tábua com delícias nórdicas, permitindo que os clientes experimentem uma variedade de sabores escandinavos.



