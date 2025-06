Onda de frio faz temperaturas despencarem no estado de São Paulo

O Sul e Sudeste do Brasil enfrentam uma onda de frio. Em São Paulo, a madrugada marcou -0,3 ºC em Parelheiros, a menor do ano. Campos do Jordão teve -3 ºC, com geada cobrindo a paisagem. Em Cajamar (SP), gelo foi observado em veículos. A Defesa Civil monitora a situação enquanto a prefeitura distribui cobertores e alimentos para apoiar moradores de rua.



