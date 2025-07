Operação da Polícia Civil de Goiás contra crimes cibernéticos bloqueia R$ 112 milhões em bens

A delegacia de crimes cibernéticos da Polícia Civil do estado de Goiás está realizando uma operação para cumprir 41 mandados de prisão. A ação ocorre em seis cidades goianas e também no Distrito Federal e Rio de Janeiro. Cerca de180 policiais nas ruas. Além das prisões, há mandados de busca e apreensão e um bloqueio total de bens que soma R$ 112 milhões de reais. De acordo com a polícia, é a maior operação de combate a crimes cibernéticos realizada neste ano.



