Operação em SP e outros 11 estados mira quadrilha de falsificadores de anabolizantes

Uma operação coordenada pela Polícia Civil foi realizada em São Paulo outros 11 estados para prender falsificadores de anabolizantes. Até o momento, 23 pessoas foram detidas. Dois líderes do grupo foram identificados no Paraguai e serão extraditados ao Brasil. A investigação começou após uma denúncia anônima sobre a marca clandestina RedShark. Estes produtos, vendidos online, não possuem registro na Anvisa e são fabricados sem controle sanitário, representando riscos graves à saúde dos consumidores.



