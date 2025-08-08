Pai 'se torna as pernas' da filha com doença rara e juntos vencem desafios nas corridas

Edvaldo Sousa dos Santos é pai de Sophia Santos, uma menina diagnosticada com uma doença rara que afeta seus movimentos. Apesar das dificuldades, pai e filha encontraram na corrida uma forma de superação e amor. Sophia descreve o pai como "suas pernas" em cada prova. Quando ele corre, ela vai sempre à frente, em cima de um triciclo. Além das corridas, eles também jogam futebol, pulam corda e até surfam juntos. Conheça essa história emocionante de amor!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!