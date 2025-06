Parque Villa-Lobos, em São Paulo, recebe o maior festival gastronômico do mundo

O Parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo, recebe o maior festival gastronômico do mundo. O evento Taste São Paulo Festival 2025 acontece até o dia 29 de junho. Mais de 30 restaurantes e 90 empórios marcam presença no festival, que acontece em vários países. Ele tem início a partir das 17h e oferece aos visitantes oficinas de culinária, apresentações musicais ao vivo e degustação nos restaurantes.



