Passageiro é baleado em ônibus na zona sul de São Paulo e morre no hospital

Um passageiro foi morto na madrugada desta terça-feira (4) dentro de um ônibus em São Paulo . Uma câmera instalada no veículo registrou o momento do crime. A vítima e o atirador estavam em pé quando ocorreram os disparos. Outros passageiros tentaram se esconder e descer do veículo. O incidente ocorreu no bairro Parelheiros, na zona sul da capital paulista. A vítima foi socorrida, mas faleceu no hospital; o atirador ainda não foi localizado.



