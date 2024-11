Patrulha do Consumidor: Casal enfrenta problemas com financiamento de carro após negociação

A Patrulha do Consumidor traz a revolta de um casal com uma agência de veículos. Para realizar o sonho de ter uma picape, eles deram um carro financiado como parte do pagamento. O dono da loja prometeu quitar o veículo do casal e incluir o valor no novo financiamento, mas não cumpriu. Agora, eles estão com duas dívidas e a renda familiar comprometida. Veja o que aconteceu quando o Celso Russomanno foi chamado e assumiu esse caso.