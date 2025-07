Pescadores capturam peixe de mais de 120 quilos no rio Araguaia

Um grupo de amigos realizou uma pescaria inesquecível no rio Araguaia, capturando um peixe de 2,06 metros e mais de 120 quilos. O pescador Kaiwan Carvalho levou mais de uma hora para fisgar o peixe. A captura aconteceu na cidade de Luiz Alves (GO) e ganhou registros em fotos e vídeos. Após a façanha, o peixe foi solto no rio.



