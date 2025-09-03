Pesquisa revela que 4 em cada 10 restaurantes foram alvo de crimes em 2025

Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes revelou que 41% dos estabelecimentos no Brasil foram alvos de furtos ou roubos em 2025. A situação tem levado muitos proprietários a adotar medidas adicionais de segurança para proteger seus negócios.

Em São Bernardo do Campo, região do ABC Paulista, um restaurante foi invadido duas vezes em menos de dez dias. O criminoso arrombou uma janela para acessar o local e levou quinze peças de carne na primeira invasão. Na segunda vez, ele voltou ao freezer para cometer o crime novamente. Ronaldo Rebouças, dono do estabelecimento, afirmou: "A gente não consegue dormir, a gente fecha mas fica com aquela insegurança".

Outro incidente semelhante ocorreu no mesmo bairro, quando um segundo restaurante teve a porta arrombada durante a madrugada. O ladrão levou alimentos, dinheiro e dois celulares usados para pedidos dos clientes.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que investigações estão em andamento para identificar os responsáveis. Especialistas recomendam pequenos investimentos em segurança, como sensores nas portas e câmeras.

aqui!