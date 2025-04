Pesquisas indicam que presença de gatos ajuda a combater depressão de tutores

Pesquisas nos Estados Unidos e Austrália indicam que gatos têm impacto positivo na saúde mental de tutores. A presença dos felinos pode ajudar a controlar o estresse e a depressão.



A criadora de conteúdo digital Júlia Cardoso, diagnosticada com ansiedade e depressão, destaca como adotar três gatos a ajudou a se reerguer emocionalmente. Estudos apontam que o ronronar dos gatos melhora a saúde do coração e promove a sensação de bem-estar.



