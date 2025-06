Polícia cumpre reintegração de posse em área com 250 casas na zona norte de SP

Na manhã desta terça-feira (24), uma ação de reintegração de posse causou protestos na zona norte de São Paulo. Três pessoas precisaram de assistência médica durante a remoção. A situação está sob controle com a presença policial no local. Aproximadamente 30 caminhões estão transportando os pertences dos moradores para uma associação local. As escavadeiras já iniciaram a demolição das casas esvaziadas, com a previsão de demolir 250 residências ainda hoje.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!