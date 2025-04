Polícia de Alagoas monta força-tarefa para localizar bebê sequestrada

Uma força-tarefa foi montada para localizar uma bebê recém-nascida sequestrada em Novo Lino (AL) A criança foi retirada dos braços da mãe em um ponto de ônibus na última sexta-feira (11) pela manhã. As buscas contam com a participação das polícias civis e militares de Alagoas e Pernambuco. Na cidade de Vitória de Santo Antão (PE), um homem foi detido com veículo que tinha características semelhantes ao do sequestro, mas foi liberado após comprovar sua inocência. A investigação continua em busca dos responsáveis.



