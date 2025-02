Polícia de Goiás encontra corpo de empresário que estava desaparecido desde a última terça (25)

O corpo de Carlos Luiz de Sá, empresário de 52 anos, foi localizado na GO-020, em Goiânia (GO). Desaparecido desde a última terça-feira (25), ele foi visto pela última vez após fechar sua panificadora em Trindade (GO). Ele mandou uma mensagem para a irmã e depois disso não foi mais visto. Horas depois, ele enviou um áudio para um amigo, dizendo que sairia para jantar com um colega. Seu carro, encontrado em Inhumas (GO) com marcas de sangue, levantou preocupação e indícios de um crime bárbaro. Um ex-funcionário confessou o assassinato e revelou o local onde o corpo estava. A polícia agora investiga a participação de um possível comparsa.



