Polícia descobre desmanche de carros furtados e roubados e prende 10 suspeitos em São Paulo

A polícia descobriu um esquema de desmanche de carros na zona leste de São Paul. Um galpão em Sapopemba, preparado para atividade criminosa, foi encontrado com peças embaladas e três veículos furtados. O local contava com isolamento acústico e câmeras de segurança. Dez pessoas foram presas em flagrante por receptação após a polícia monitorar o local. Entre janeiro e março deste ano, mais de 12.600 carros foram roubados ou furtados na capital paulista.



