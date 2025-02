Polícia do Rio de Janeiro prende mulher suspeita de matar e esconder o corpo do ex-companheiro

A polícia do Rio de Janeiro prendeu uma mulher suspeita de matar e esconder o corpo do ex-companheiro. Ela, junto com o namorado, teria matado Roberto Guimarães Barbosa para se apropriar dos bens dele, incluindo um karaoke no Centro de Tradições Nordestinas. O crime foi descoberto após a denúncia de um familiar da vítima. As investigações mostraram que a mulher não registrou o desaparecimento e usufruiu dos bens do ex-companheiro. A polícia identificou os suspeitos com base em movimentações bancárias e ligações telefônicas.