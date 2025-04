Polícia encontra corpo de Bruna Oliveira, estudante desaparecida na zona leste de São Paulo

A polícia encontrou o corpo de Bruna Oliveira, estudante de turismo de 28 anos que estava desaparecida, na zona leste de São Paulo. O corpo foi encontrado no terreno de um estacionamento privado por funcionários deste estacionamento, que acionaram a polícia. Apesar do estado avançado de decomposição do corpo, a necropsia é feita para descobrir possíveis sinais de violência ou abusos. O corpo de Bruna foi identificado por familiares através das tatuagens.



