Polícia faz operação para prender suspeitos de assaltar mansões em São Paulo

A polícia está conduzindo uma operação em São Paulo e no litoral para prender suspeitos de assaltos a mansões. Sob o comando do delegado Fábio Sandrinha, a ação visa coletar novas provas contra uma quadrilha investigada há dois meses. Até o momento, seis integrantes foram identificados. Agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão, apreendendo dois suspeitos, celulares e um carro usado nos crimes. Os depoimentos poderão levar à prisão de outros envolvidos e à descoberta de novas quadrilhas na região.



