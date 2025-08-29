Logo R7.com
Polícia Federal vai investigar possível vazamento de dados de operação contra o PCC

A ação, que mirou postos de combustíveis ligados a facção criminosa, resultou no cumprimento de apenas 6 dos 14 mandados de prisão

Hoje em Dia|Do R7

A Polícia Federal está investigando um possível vazamento de informações durante a operação Carbono Oculto. A ação, que mirou postos de combustíveis ligados ao PCC, resultou no cumprimento de apenas 6 dos 14 mandados de prisão, com oito pessoas ainda foragidas. 


O diretor-geral da Polícia Federal afirmou que um levantamento será feito após o retorno dos agentes, para verificar se houve vazamento e se houve beneficiários dessas informações. Mais de 1.400 agentes participaram das operações, que também envolveram a Receita Federal e o Ministério Público.

