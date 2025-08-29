Polícia Federal vai investigar possível vazamento de dados de operação contra o PCC
A ação, que mirou postos de combustíveis ligados a facção criminosa, resultou no cumprimento de apenas 6 dos 14 mandados de prisão
A Polícia Federal está investigando um possível vazamento de informações durante a operação Carbono Oculto. A ação, que mirou postos de combustíveis ligados ao PCC, resultou no cumprimento de apenas 6 dos 14 mandados de prisão, com oito pessoas ainda foragidas.
O diretor-geral da Polícia Federal afirmou que um levantamento será feito após o retorno dos agentes, para verificar se houve vazamento e se houve beneficiários dessas informações. Mais de 1.400 agentes participaram das operações, que também envolveram a Receita Federal e o Ministério Público.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas