Polícia investiga caso de paciente que teve exame ginecológico publicado na internet

Uma estudante de medicina gravou um exame ginecológico de uma paciente em uma Unidade de Pronto Atendimento e publicou o vídeo nas redes sociais. A universidade em Anápolis (GO) está investigando o caso e já aplicou sanções disciplinares. O vídeo mostra a paciente com partes íntimas expostas e seu rosto visível. Apesar da paciente não ter registrado queixa na delegacia, a investigação foi iniciada pela polícia local após notificação da Secretaria Municipal de Saúde.



