Polícia investiga se briga de trânsito motivou assassinato de motoboy em Minas Gerais

A Polícia de Minas Gerais investiga a morte do motoboy Humberto de Souza, de 44 anos, em Belo Horizonte. Ele foi morto a tiros após se envolver em uma briga de trânsito durante uma entrega. Um vídeo registra o momento em que ele discute com o motorista de uma caminhonete e é baleado três vezes. A principal hipótese é de que o desentendimento tenha motivado o crime, mas a esposa da vítima também levantou a possibilidade de vingança. O motorista da caminhonete fugiu do local.



