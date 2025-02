Polícia realiza operação para desarticular braço financeiro de facção criminosa no Rio de Janeiro

Uma operação conjunta das polícias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo foi realizada no Complexo da Maré nesta quarta-feira (29). A Avenida Brasil foi fechada durante a ação. Duas pessoas foram presas: um homem com fuzil e outro tentando roubar um caminhão. Foram apreendidos dois fuzis, munições e uma grande quantidade de drogas. A operação visa desarticular o braço financeiro da facção criminosa Terceiro Comando Puro, que extorquia moradores cobrando até R$ 10 mil por serviços básicos.