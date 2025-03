Polícia vai investigar as causas de desabamento de casarão no centro do Rio

A Polícia Civil e a Defesa Civil investigam o desabamento de um casarão no centro do Rio de Janeiro, ocorrido na tarde da última quinta-feira (20). Marcos Vinícius do Nascimento, de 37 anos, morreu após ser atingido pelos escombros enquanto estava dentro do carro. O imóvel, que estava abandonado há anos, havia sido notificado pela Prefeitura em 2014. Em vistorias realizadas em 2023 e 2024, foi constatada sua péssima condição.



