Policial militar é preso em flagrante após atirar e matar feirante de 20 anos no Rio

Um policial militar foi preso em flagrante após matar Pedro Henrique Morato Dantas, de 20 anos, no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. O jovem, que era feirante, estava montando sua barraca quando o policial, identificado como Fernando Ribeiro Baraúna, fez pelo menos quatro disparos. A polícia investiga as motivações do crime, considerando hipóteses de que a vítima tenha sido apontada por envolvimento em uma briga ou em um assalto ao policial. Testemunhas relatam que o policial e sua esposa estavam embriagados no momento do incidente.



