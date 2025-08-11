Porteiro impede fuga de adolescente que roubou celular em Belo Horizonte

O porteiro de um prédio impediu a fuga de um adolescente de 14 anos que havia roubado o celular de uma mulher em Belo Horizonte. A vítima, de 37 anos, aguardava um carro de aplicativo na porta de casa quando o jovem se aproximou, tomou o celular da mão dela e fugiu correndo. O porteiro, que trabalhava em um prédio próximo, presenciou a fuga, esperou o suspeito guardar a faca e o imobilizou até a chegada da Polícia Militar. O adolescente foi apreendido em flagrante.



