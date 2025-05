Na última quinta-feira (8), Giovanna e Diego foram os primeiros eliminados da temporada do Power Couple. A eliminação causou polêmica e desagradou Gretchen, que chegou a cogitar desistir do programa. Enquanto isso, Nat e Eike conquistaram o título de Casal Power da semana. Confira os destaques!



