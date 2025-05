Power Couple: Mansão vira panela de pressão durante a formação da DR

Na noite da última quarta-feira (21), a Prova dos Casais testou os participantes com um desafio inusitado: matar baratas gigantes de brinquedo. Após o confronto, a formação da DR agitou a Mansão, que se transformou em uma verdadeira panela de pressão. Nesta quinta-feira (22), o casal Gi e Eros Prado, os segundos eliminados da temporada, marcaram presença no Hoje em Dia e falaram sobre o que fariam diferente se ainda estivessem no jogo. Confira!



