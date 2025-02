Prisão temporária de PM acusado de ser o segundo atirador da execução do delator do PCC é mantida

O policial militar Ruan Silva Rodrigues, de 32 anos, teve a prisão temporária mantida após passar por audiência de custódia. Ele é acusado de ter participado da execução do delator do PCC, sendo o segundo atirador. Ruan foi transferido para o presídio militar Romão Gomes. A defesa afirma que essa prisão é prematura. Já a polícia acredita que dois traficantes do PCC teriam encomendado o crime, pagando R$ 3 milhões aos envolvidos.