Procura por transplante capilar cresce no Brasil; entenda melhor os procedimentos

A calvície é uma condição comum entre os homens, afetando quase metade deles em todo o mundo. No Brasil, mais de 42 milhões lidam com problemas de queda de cabelo. A busca por transplantes capilares no país aumentou 250% nos últimos 11 anos. Recentemente, a morte de um policial civil de São Paulo, que sofreu complicações durante o transplante, gerou preocupação. No entanto, especialistas afirmam que a cirurgia é segura quando normas são respeitadas.



