Quadrilha de adolescentes realiza assaltos violentos em São Paulo

Uma série de assaltos violentos em São Paulo, captados por câmeras de segurança, levou a Polícia Civil a identificar uma quadrilha de adolescentes. Durante os roubos, os menores não hesitavam em atirar contra as vítimas. Em um dos casos, um homem de 55 anos foi baleado no pescoço após entregar seus pertences e, se sobreviver, poderá ter sequelas graves. A dupla também atacou pedestres, mulheres com crianças e famílias em frente às suas casas. Em uma dessas ações, após uma família entrar correndo em casa, um dos adolescentes disparou dentro do imóvel, mas não acertou ninguém. A polícia prendeu um adulto que fornecia armas aos adolescentes e recebia os celulares roubados, além de apreender quatro adolescentes envolvidos nos crimes.



