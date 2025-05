Quadrilha de São Paulo é presa por furto de apartamentos de luxo em Goiânia (GO) Integrantes do grupo criminoso foram detidos no Mato Grosso do Sul

Hoje em Dia|Do R7 13/05/2025 - 10h56 (Atualizado em 13/05/2025 - 10h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share