Quadrilha rouba R$ 400 milhões em ataque hacker contra empresa de tecnologia

A Polícia Federal investiga um ataque hacker contra uma empresa que conecta bancos ao sistema de pagamentos do país. O grupo conseguiu roubar R$ 400 milhões utilizando credenciais vazadas para acessar o sistema. Segundo o Banco Central, nenhum cliente foi prejudicado diretamente, graças às contas reserva mantidas pelos bancos. A empresa atacada declarou estar colaborando com as investigações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!