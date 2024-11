Rafael Nadal encerra carreira no tênis após perder para holandês em partida pela Copa Davis

Rafael Nadal, um ícone da história do tênis, se despediu das quadras após perder para um tenista holandês por 2 sets a zero pela Copa Davis. Aos 38 anos, Nadal encerra a carreira com 22 títulos de Grand Slam, um dos torneios de tênis mais importantes do mundo. O espanhol foi homenageado em Paris, onde ganhou 14 vezes o Aberto da França.