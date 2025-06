Receita Federal encontra cocaína em bolinhas de isopor no Aeroporto Internacional de Guarulhos

Uma carga de toxina botulínica, avaliada em mais de R$ 7 milhões, foi roubada por pelo menos cinco criminosos no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Eles invadiram a área de estacionamento de caminhões e mantiveram os funcionários como reféns durante o crime, transportando a carga de dois caminhões. Em outra operação no aeroporto, a Receita Federal apreendeu 12 caixas de cocaína escondida dentro de bolinhas de isopor, destinadas à Austrália, graças à suspeita levantada por cães farejadores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!