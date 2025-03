RECORD transmite Vasco x Santos neste domingo (30), pelo Brasileirão 2025

No próximo domingo (30), às 18h, o Vasco enfrenta o Santos no estádio São Januário pela primeira rodada do Brasileirão 2025, em jogo com transmissão da RECORD. O Vasco conta com oito novas contratações e jogadores retornando, aumentando as expectativas dos torcedores. O Santos, por sua vez, não terá Neymar devido a uma lesão.



