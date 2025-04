Rio Grande do Sul registra seis casos de feminicídio em apenas 24 horas

O Rio Grande do Sul registrou seis casos de feminicídio em apenas 24 horas. Em todo o mês de abril de 2024, o estado só registrou um caso. A Polícia Civil acredita que a combinação de feriado prolongado com consumo de bebidas alcoólicas pode contribuir para o aumento da violência durante as festividades.



