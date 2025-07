Risco de derrames e ataques cardíacos cresce entre 20 e 30% na temporada do frio

Todos os anos o Brasil registra, em média, 400 mil mortes provocadas por derrames e ataques cardíacos. No inverno, os casos de AVC e infarto crescem entre 20 e 30%. Pessoas com predisposição às doenças cardíacas são as mais ameaçadas, assim como idosos. Por isso, nesses dias gelados, a ordem é ouvir e aquecer os corações.



