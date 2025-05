Roubos de cabelo humano crescem no Brasil e causam prejuízos milionários

Quadrilhas têm atacado lojas especializadas em extensões e apliques de cabelo humano, um mercado em ascensão e com alta valorização em todo o Brasil. Em São Paulo, dois homens roubaram 100 quilos de cabelo de um salão localizado em um bairro nobre da capital, causando um prejuízo estimado em R$ 400 mil. Em Minas Gerais, um assaltante levou 20 mechas avaliadas em R$ 300 mil de uma loja em Governador Valadares. Já em Goiás, 20 quilos foram furtados de outro estabelecimento. A polícia prendeu cinco integrantes de uma quadrilha que atuava na Grande São Paulo, lucrando milhões com esses crimes. Para tentar conter os ataques, comerciantes têm adotado medidas de segurança como portas blindadas e câmeras de vigilância.



